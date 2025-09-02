Marsala, il Comune ‘chiede soldi’ per ben 17 progetti…

Il Comune di Marsala nell’ambito del FUA (ex Agenda Urbana), a valere sui fondi FESR 2021/2027, ha presentato 17 progetti opere ed interventi che adesso attendono di essere ammessi al relativo finanziamento. I progetti riguardano riqualificazioni, manutenzioni ed efficientamento energetico (Stadio e Piscina comunale, scuole Mazzini e San Leonardo, nonchè degli impianti di pubblica illuminazione in tutto il territorio comunale: quasi 14 milioni di euro, complessivamente); potenziamento e miglioramento della raccolta rifiuti (con isole ecologiche di comunità, oltre 1 milione e mezzo di euro); sistema idrico e fognario (via Vecchia Mazara e riutilizzo acque reflue, per quasi 14 milioni di euro); mitigazione effetti climatici (via Scipione L’Africano e Piazza del Popolo: oltre 6 milioni di euro); nuove opere (Terminal intermodale FS e mercato Strasatti: oltre 7 milioni di euro); valorizzazione ambiente e aree sensibili (ripascimento del litorale sud, Via Dei Salinari, Baglio Abele e Villa Cavallotti: oltre 12 milioni di euro). Tutta una seerie di interventi che secondo quanto afferma il sindaco Massimo Grillo cambiueranno il volto della città. Naturalmente in caso, augurabile naturalmente, di ottenimento dei relativi finanziamenti.

