Alcamo, stava rubando in una scuola. Lo arrestano i carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato un 34enne in flagranza di reato per furto aggravato.

I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di pattuglia durante l’arco notturno, intervenivano presso l’istituto scolastico F.M. Mirabella dove era stato segnalato un tentativo di furto. Giunti sul posto sorprendevano l’uomo mentre stava asportando materiale e cavi elettrici dal cantiere edile che era stato allestito per la manutenzione del plesso scolastico.

Il 24enne è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Alcamo con il divieto di allontanarsi dal proprio domicilio durante le ore notturne.