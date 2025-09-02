Alcamo: Polizia salva una donna finita in una scarpata in stato di shock

Finisce per il meglio una vicenda accaduta ad una donna ad Alcamo. Gli agenti del Commissariato di Polizia, durante il servizio di controllo del territorio svolto nella fascia serale, sono intervenuti, su segnalazione della Sala Operativa, in un operazione di soccorso in favore di una donna caduta in una scarpata nelle campagne tra Castellammare del Golfo e Inici. Nonostante la carenza di indicazioni pervenute il personale operante, unitamente ad un agente della Polizia Stradale libero dal servizio, iniziava a perlustrare la zona scoscesa che si presentava ad un centinaio di metri dall’arteria stradale, in aperta campagna e priva di illuminazione, allorquando la loro attenzione veniva attirata da dei lamenti che, opportunamente seguiti percorrendo un sentiero caratterizzato da una folta vegetazione e sterpaglie spinose, consentivano di rinvenire la presenza di una donna di 44 anni, in evidente stato confusionale, piegata su sé stessa dolorante, sanguinante e avvolta da frammenti di piante spinose attaccate sugli indumenti e sui capelli.

La particolare conformazione del territorio interessato dall’attività di soccorso risultava così impervia e non priva di difficoltà che solo grazie alla catena umana realizzata dal personale operante e dall’agente di Polizia libero dal servizio è stato possibile raggiungere la malcapitata e trarla in salvo accompagnandola sul ciglio della strada, ed affidandola al personale sanitario nel frattempo chiamato ad intervenire per prestare le cure alla donna. Sono in corso i dovuti approfondimenti per meglio comprendere le ragioni che hanno portato la donna, da sola, a percorrere quel tratto di strada ben lontano da centri abitati.