Marsala, riaperti gli asili nido comunali

L’Istituzione Marsala Schola che si occupa della gestione delle scuola marsalasi rende noto che da oggi, 1 settembre, sono operativi gli asili nido comunali di Amabilina, Sappusi e Sant’Anna.

Gli orari di apertura delle strutture scolastiche.

In questa prima settimana, il servizio dedicato all’infanzia nei due quartieri popolari di Amabilina e Sappusi, è assicurato dalle ore 8 alle ore 14. Dal prossimo 8 settembre, sarà garantito il tempo pieno da lunedì a venerdì (ore 7:30/19:00), il sabato dalle ore 07:30 alle 16:00.

Riguardo all’asilo nido di Sant’Anna, il servizio – a partire da oggi – sarà così articolato nel corso della settimana: da lunedì a venerdì ore 07:30/19:00; sabato dalle ore 07:30 alle 16:00. . Le Associazioni che gestiscono i tre asili nido hanno coordinato momenti di accoglienza con animazioni, attività e giochi creativi alla presenbza dei vertici di Marsala Schola e del sindaco Massimo Grillo.