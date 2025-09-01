Marsala non è a misura d’uomo: pedoni denunciano “marciapiedi impraticabili”

Marsala, non è una città a misura d’uomo. Perchè? Perchè si rivela sempre più una trappola urbana per pedoni, famiglie con bambini e persone con disabilità. La realtà quotidiana di chi tenta di muoversi a piedi è, semplicemente, ben lontana da una città moderna. I marciapiedi – quando ci sono – sono spesso stretti al punto da non consentire il passaggio nemmeno a una sola persona. A complicare ulteriormente le cose, si aggiungono i bidoni della spazzatura, collocati in modo sistematicamente scorretto: in mezzo ai percorsi pedonali, occupano lo spazio già esiguo, obbligando chi cammina a scendere in strada. E non si parla di situazioni isolate: è un problema che si presenta regolarmente sia sul lato destro che su quello sinistro delle carreggiate, rendendo impossibile trovare un percorso sicuro. Le persone si trovano così costrette a camminare direttamente sulla strada, in mezzo al traffico, mettendo a rischio la propria incolumità.

Particolarmente penalizzati sono i genitori con passeggini e, ancor di più, le persone con disabilità. Gli scivoli, già pochi, vengono sistematicamente bloccati da auto parcheggiate in modo selvaggio, che impediscono il passaggio alle carrozzine. Una violazione del senso civico prima ancora che del codice della strada, che però sembra lasciata senza controllo. Ci si interroga su quale visione urbanistica possa aver portato a un simile degrado del vivere quotidiano. Marsala sembra progettata per ostacolare chi vuole semplicemente camminare e di contro vige la sosta e il parcheggio selvaggio. Serve un intervento immediato: più controlli, sanzioni per la sosta selvaggia, regole chiare per la collocazione dei bidoni della spazzatura e soprattutto una riqualificazione reale e inclusiva del tessuto urbano, che ponga al centro le esigenze delle persone e non solo quelle delle automobili. Perché una città che non rispetta chi cammina, chi spinge un passeggino o chi si muove in carrozzina, è una città che ha smarrito il senso della comunità.