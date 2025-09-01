Gioia per il 6 a 0 del Trapani, timido pari senza reti per il Marsala Calcio

Tempo di Coppa Italia per il Marsala 1912 e di Campionato per il Trapani Calcio. Gli azzurri, sul campo dell’Accademia Trapani, con il divieto per i tifosi di raggiungere l’impianto della città capoluogo di Provincia per motivi di sicurezza, nell’andata di Coppa Italia di Eccellenza ha rimediato uno 0 a 0 contro l’Accademia. Un pari che però fa restare i tifosi con l’amaro in bocca, anche se è la prima uscita per il nuovo corso del Marsala e bisogna dare tempo a Mister Chinnici e alla quasi totalità della nuova rosa.

Fa festa invece il Trapani che aI Provinciale rifila al Latina 6 goal nella 2ª giornata del Campionato di serie C. Vittoria importante perchè la squadra di Mister Aronica deve risalire la china considerata la penalizzazione: da – 8 adesso si trova a -4. Le reti per i granata sono di Fischnaller (8′), Canotto (13′), Celeghin (21′), Grandolfo (55′), Ciotti (80′), Salines (87′).