Cori allo stadio contro l’assessore. Il sindaco Tranchida: “Trapani non tornerà indietro”

Dopo i cori al provinciale di Trapani, durante l’incontro con il Latina, contro l’assessore del comune di Trapani Emanuele Barbara, è il primo cittadino del capoluogo a dire la sua sull’accaduto. Ecco la riflessione del sindaco Giacomo Tranchida:

Nella storia delle nostre città, il “mascariamento“ è stata una prassi di delegittimazione della dignità ed onorabilità delle persone, ritenute “scomode” anche in vita, tendente, nel migliore dei casi, ad isolare (anche nelle funzioni) quella persona non gradita e/o financo ad alterare la verità fattuale fino a costruire una narrazione sostitutiva della stessa.

L’intento era quello di sporcare quella persona ed, in alcuni casi, anche la memoria.

I tempi si evolvono ed anche le tecniche comunicative e/o “informative”.

Ebbene, il clima d’odio alimentato quotidianamente, anche con falsità documentabili ed inoppugnabili, aggravato anche dall’intimidazione e dalle minacce all’autonomia individuale e collettiva di amministratori pubblici, non può di certo continuare a passare inosservato.

Pensare impunemente di utilizzare, direttamente od indirettamente, financo luoghi pubblici o pubbliche piattaforme comunicative e/o informative, per raggiungere tali obiettivi, e’ evidente ormai a tutti.

Altresí evidente goccia che ha contribuito oltremodo a far traboccare il vaso si è manifestata anche ieri sera col coro oltraggioso indirizzato tanto alla persona quanto all’istituzione, rappresentata da un giovane amministratore trapanese come Emanuele Barbara, Assessore delegato allo Sport di questo Comune.

L’obiettivo, poi non certamente sottaciuto, è quello di condizionarlo e delegittimarlo nella sua autonomia personale e nella funzione pubblica rivestita.

In questi giorni, poi ed a più riprese, tali criminosi intendimenti vengono riproposti in maniera evidente, palese e pubblica.

Da parte mia e nella qualità di Sindaco della città di Trapani, anche a nome della Giunta comunale, oltre che espressione della maggioranza politica consiliare, la solidarietà istituzionale e politica oltre che personale al giovane ed attivissimo Assessore Emanuele Barbara, oltre che la conferma fiduciaria per le copiose deleghe affidategli, ad iniziare da quella dello Sport.

Ci sono momenti in cui la delusione e lo sconforto sembrano prendere il sopravvento, ma caro Emanuele Barbara ricordati sempre che il valore etico e morale dei colori granata, oggi, va visto con gli occhi non solo dello sport (calcio e basket per iniziare), ma anche a memoria ideale dei colori del gonfalone del Comune e del sangue innocente delle vittime civili di guerra e di quelli che anche in questa città hanno offerto la propria vita per liberarla dalle mafie.

E tra questi, un “trapanese” , non nativo, ma piu’ trapanese di tanti altri perche’ ha scelto di viverci, quale Mauro Rostagno, ancora oggi ci ricorda “noi non vogliamo trovare un posto in questa società ma creare una società in cui valga la pena trovare un posto”.