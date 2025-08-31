Calcio: il Trapani travolge per 6-0 il Latina

Una goleada con punteggio tennistico regala al Trapani la prima vittoria stagionale nella seconda giornata del campionato di Lega Pro. Travolti dalla furia granata i malcapitati avversari del Latina, sommersi di reti dagli uomini di Salvatore Aronica. Dopo il pareggio a reti inviolate con il Casarano, questa volta i granata hanno mostrato ottime trame di gioco offensive fin dai primi minuti di gioco. All’8° è stato Fischnaller a sbloccare il risultato, cinque minuti dopo il raddoppio di Canotto, mentre al 21° il Trapani si è ritrovato già in vantaggio di tre reti, grazie al centro di Celeghin. Nella ripresa il copione del match è rimasto pressochè inalterato: al 55° il quarto gol di Grandolfo, all’80° è il subentrato Ciotti a calare il pokerissimo, mentre il sesto centro lo ha messo a segno Salines.

TRAPANI-LATINA 6-0

Trapani: Galeotti, Salines, Negro, Pirrello, Kirwan (Ciotti 63’), Celeghin, Di Noia, Benedetti (Giron 77’), Fischnaller (La Sorsa 81’), Canotto (Ciuferri 63’), Grandolfo (Vazquez 63’). In panchina: Ujkaj, Salamone, Carriero, Podrini, Marcolini. All. Aronica

Latina: Mastrantonio, Ercolano (Farneti 46’), Porro, Scravaglieri (Ciko 46’), Calabrese, Ekuban, Riccardi (Fasan 81’), Marenco, De Ciancio (Quieto 62’), Parodi, Pannitteri (Ciceretti 75’). In panchina: Basti, Giora, Pace, Dutu, Di Giovannantonio, Vona, Regonesi. All. Bruno

Arbitro: Francesco D’Eusanio di Faenza; assistenti: Ilario Montanelli e Gianluca Li Vigni di Seregno. IV ufficiale: Fabrizio Ramondino di Palermo. Operatore FVS: Manfredi Scribani di Agrigento

Reti: Fischnaller 8’, Canotto 13’, Celeghin 21’, Grandolfo 55’, Ciotti 80’, Salines 87’

Note: Ammoniti Ercolano, Porro, Farneti, Salines, Ciotti, Calabrese

Calci d’angolo: 4-3

Recuperi: 2’ pt; 2’ st

Spettatori: 3.471