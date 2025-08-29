Marsala: lavori in zona via Verdi, chiuso al transito veicolare un tratto di strada

Proseguono i lavori di riqualificazione che interessano il waterfront in prossimità dell’ex ACI, avviati oltre un anno fa. Nelle scorse settimane sono iniziati anche gli interventi nella zona di via Verdi, che fanno parte della progettualità iniziale e che adesso hanno reso necessaria una modifica alla circolazione veicolare. Di conseguenza, il Comando della Polizia Municipale ha disposto che fino al prossimo 12 settembre (dunque, a ridosso dell’inizio delle attività scolastiche nei plessi Verdi e Piazza) resterà chiuso al transito e alla sosta il tratto di via Verdi compreso tra l’incrocio con via maestro Caimi e la via avvocato Pellegrino. Compete all’impresa esecutrice dei lavori la collocazione dell’apposita segnaletica, nonchè consentire l’accesso a residenti e titolari di passa carrai.