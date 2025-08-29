Marsala: il 31 un flash mob per sostenere la Global Sumud Flotilla

La più grande missione umanitaria di sempre è in partenza per rompere l’assedio di Gaza. Il 31 agosto 2025 partiranno, da diversi porti del Mediterraneo e dirette a Gaza, le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, cariche di cibo e medicine, con lo scopo di aprire un corridoio umanitario e rompere il blocco militare di cui sono complici i vari governi, tra cui quello italiano.

L’iniziativa “Le Barchette di Sumud” nasce per supportare l’impresa via mare.

Il supporto via terra partirà il 31 agosto e durerà fino all’arrivo della Global Sumud Flotilla a Gaza.

Un mare di barche, sia a terra che in mare, per viaggiare insieme nella stessa direzione: libertà, pace, resistenza.



A Marsala lo studio d’arte di Michaela Di Caprio sostiene l’iniziativa proponendo un flash mob dedicato alla realizzazione delle barchette di carta. L’appuntamento sarà da Morsi & Sorsi (Marsala) alle 18:30 del 31 agosto: ognuno realizzerà la propria barchetta di carta, usando i colori della bandiera palestinese (con la possibilità di aggiungere disegni, simboli, messaggi). Le barchette verranno poi lasciate in un luogo pubblico dove potranno essere viste facilmente (la fontana di una piazza, il tavolino di un bar, una fermata dei mezzi, una panchina o anche fuori da casa tua).

Si potranno aggiungere i seguenti hashtag – #lebarchettedisumud#globalsumudflotilla #freepalestine #stopalgenocidio #artistipergazabergamo – e si potrà fotografare la barchetta e condividerla sui social.

Si invita ad usare solo materiali ecosostenibili e riciclabili e lasciare la barchetta dove non recherà danni all’ambiente e possa essere vista e recuperata facilmente. Non saranno ammessi messaggi di odio né offese, in considerazione del carattere pacifico e solidale dell’iniziativa.