Marsala: danneggiate le palle in pietra che delimitano l’area di San Girolamo

Non c’è pace per le “palle” dell’area di San Girolamo a Marsala. Fin dalla sua realizzazione, il sito è stato più volte oggetto di danneggiamenti e atti vandalici. In questi giorni, l’ennesima incursione di qualche soggetto, che ha pensato di smontare un paio delle palle che delimitano la zona pedonale da quella in cui è autorizzata la circolazione veicolare. Al di là del danneggiamento dei corpi in pietra, c’è sempre la possibilità – in questi casi – che il discutibile passatempo di qualcuno possa causare conseguenze a qualcun altro (nel caso specifico, i passanti dell’area). Purtroppo la zona di San Girolamo, come detto, è frequentemente vittima di danneggiamenti e atteggiamenti poco inclini al senso civico: oltre alle palle in pietra, a più riprese sono stati danneggiati i pannelli turistici e, in diverse occasioni, sono stati gettati rifiuti di vario genere in mezzo agli scavi archeologici.