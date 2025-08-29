A 40 anni dal diploma si riunisce la III A del Liceo Classico “Giovanni XXIII” di Marsala

Una serata davvero speciale, all’insegna della nostalgia e dei ricordi condivisi tra i banchi di scuola, quella di mercoledì scorso in cui gli studenti della classe III A del Liceo Classico “Giovanni XXIII” di Marsala si sono riuniti a 40 anni dal conseguimento della licenza liceale. Una reunion che prevede comunque altre tappe nelle prossime settimane per ‘recuperare’ quei compagni che, a causa di forza maggiore o perché vivono fuori città, non hanno potuto essere presenti all’anniversario.

Tanti aneddoti sui momenti vissuti insieme a scuola, tante sane risate, ma anche un po’ di malinconia per il tempo che passa inesorabile e la spensieratezza perduta degli anni dell’adolescenza, e alla fine della serata l’ormai tradizionale taglio della torta per festeggiare il quarantennale del diploma.

Gli ex studenti presenti erano: Mario Adamo, Antonio Arini, Anna Maria Casano, Maria Pia De Vita, Angela Galfano, Paola Galfano, Adriana Giacalone, Mirella Lombardo, Lella Orizzonte, Giuseppe Rubino, Salvatore Siragusa, Francesco Vinci.