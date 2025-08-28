Rincari del materiale scolastico, a Marsala viene lanciata l’iniziativa “Una matita sospesa”

Iniziativa solidale dell’associazione “Una voce per Maria” a Marsala. Il presidente Francesco Marchese fa sapere che in vista del nuovo anno scolastico viene lanciata la campagna “una matita sospesa”. Alla luce dei rincari sul corredo scolastico (zaini, diari, astucci, libri) che si sono verificati quest’anno, l’idea è di dare la possibilità – a chi potrà o vorrà farlo – di raccogliere materiale scolastico da donare a famiglie che versano in condizioni di difficoltà economica. “Settembre si avvicina e per molte famiglie il ritorno a scuola è un momento difficile: zaini, quaderni, libri e cancelleria costano sempre di più. Dopo mesi segnati da bollette salate, inflazione e rincari, anche un semplice diario può diventare un lusso”. Alla luce di ciò, l’iniziativa “la matita sospesa” viene presentata non solo come una raccolta di materiale scolastico, ma come “un atto politico che riafferma il diritto allo studio come fondamentale e inalienabile, opponendosi a un sistema che lascia indietro chi è economicamente svantaggiato”.

L’iniziativa si terrà venerdì 29 agosto dalle 17 alle 20, presso le seguenti cartolibrerie: Pipitone Francesco (via Fici 24), Licciardi Domenico (via Mazzini 72), Punto e Virgola (piazza Francesco Pizzo 22).