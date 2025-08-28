Protezione Civile a Marsala, scrive il presidente dell’associazione Giva

Finalmente si parla di Protezione Civile a Marsala, sicuramente in maniera seria e competente.

Intervengo come Papà e come Presidente di un’Associazione di Volontariato di Protezione Civile.

Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile ora più che mai necessita di essere realizzato ed attivato. Questo è l’argomento cardine che le leggi vigenti stimolano per l’assetto di Protezione Civile fondamentale di un’Amministrazione e del suo responsabile dove il Sindaco custodisce la piena responsabilità su sicurezza e salute pubblica anche in termine di risposte in giudizio penale.

L’irresponsabilità sorda, superficiale ed arrogante, fin qui dimostratesi da questa Amministrazione innanzi alle notifiche dei diversi fattori di rischio che la nostra Comunità incontrava ed incontra, nonostante le diverse PEC che prossimamente pubblicheremo, dove si evidenzia la superficialità di alcuni Dirigenti del settore, è assurdo che si paralizzi questo tipo di attività di Protezione Civile in un Comune.

Lo sanno benissimo il Sindaco Grillo come l’Assessore Bilardello, il Presidente del Consiglio Sturiano ed in particolare i Dirigenti Mezzapelle e Guastella, soprattutto quando abbiamo interagito insieme nell’organizzazione del raduno dei Bersaglieri, constatando, dietro le quinte, un totale caos organizzativo da parte dell’Amministrazione specialmente nelle materie di Sicurezza, Coordinamento e Protezione Civile.

Dietro l’ottimo risultato come è stato quello del Raduno dei Bersaglieri, che si è concluso senza problemi, vi è dietro un grande lavoro di coordinamento che si è basato su un reale volontariato, in una reale Sala Operativa creata al Commissariato voluta dal Prefetto per l’occasione, in simbiosi con le Forze dell’Ordine, nonostante l’incompetenza delle Funzioni del C.O.C. e degli attori coinvolti che è risultata palpabile e dannosa, il che ha evidenziato improvvisazioni patetiche ed inopportune, in tutto questo disordine mentale va esclusa la Funzione Trasporti dimostratasi veramente professionale ed eccellente, mentre il resto si è volatilizzato con la formula ormai nota a tutti, con la quale questa Amministrazione ci ha abituato, il metodo Schettino.

Se i funzionari agiscono così per una materia di importanza primaria allora ad un evento grave, dobbiamo attenderci uno scarico continuo di responsabilità? Allo stato attuale, SI, perché è questo che ha dimostrato di essere il nostro C. O. C. fantasma.

Oggi la Protezione Civile a Marsala NON esiste e la domanda, per sapere come si è organizzati oggi, l’ha fatta professionalmente la Consigliere Rosanna Genna ed a seguire altri attivi Consiglieri Comunali, che presto si renderanno tutti conto che come già detto il C. O. C. è una creazione su carta, una menzogna per dirla meglio e per dire solo che c’è. Non esiste niente del COC, dalle radio alla sala operativa agli addestramenti, solo tutto su carta. Questa volta i consiglieri hanno parlato in doppia veste da consiglieri e da genitori preoccupati dei recenti fatti di Ferragosto che hanno interessato la città in tema di sicurezza.

E’ così stata evidenziata la irresponsabilità in materia di Protezione Civile dove gli attori principali anziché trovare le soluzioni con largo anticipo come deve fare un Gruppo Comunale di Protezione Civile, attivando il volontariato, indottrinando/informando la popolazione, organizzando la sicurezza, prevedendo ogni scenario, preventivando qualsiasi intervento, ma soprattutto infondendo serenità nella propria affidabilità’, hanno pensato di emanare una semplice ordinanza per poi lasciare tutto in mano alla inciviltà ed ai fumi dell’alcool. Infatti fino ad oggi possiamo dire che tutto sommato sia andata bene, ma se diamo risalto al Tam Tam di notizie gravi di quella sera che ha gettato tante famiglie nello sconforto, lanciandosi tutti nella ricerca dei loro figli forse in pericolo, generando traffico e blocco della circolazione che si traduce in panico ed altre conseguenze più gravi in un effetto domino se non interrotto dalla mitigazione degli eventi , cosa che una Sala Operativa addestrata di Protezione Civile conosce benissimo i coordinamenti da compiere.

Questo è pressappoco lo scenario che si presenterebbe in questa Città impreparata, priva di coordinamento, priva di competenze e lasciata allo sbando sotto l’aspetto di Protezione Civile, è tempo di farci da genitori le domande: cosa faremo se accadesse un evento catastrofico al punto che i mezzi di soccorso intervenuti allo “Sbocco” rimangono bloccati nella calca? E se ci fosse stato altro allarme?

Il sistema oggi ha fallito!

L’attuale C. O. C. lo aveva previsto?

Bene allora chiedo ufficialmente in questa lettera aperta caro Sindaco Massimo Grillo, ed al Presidente del Consiglio Sturiano di effettuare in tempi brevissimi una esercitazione di una Emergenza Simulata per constatare quali sono le lacune e le condizioni reali del sistema di reazione rapida in uno scenario di una eventuale reale calamità. Sceglietene una qualsiasi. Il Piano di Emergenza chiuso in un cassetto deve essere trasformato in azioni o regole di ingaggio per affrontare i diversi scenari nella massima sicurezza. Noi siamo a disposizione come sempre a prescindere senza mai chiedere contributi o sedi, cosa che notiamo è diventata ultimamente merce di scambio politico.

Non dobbiamo privare il sano divertimento ai grandi eventi alla nostra Comunità come in passato il COVID ci ha tolto, ma Tutti noi dobbiamo essere parte integrante e partecipativa alla vita della città, ognuno con le proprie competenze, esperienze e soprattutto responsabilità, tutto in Sicurezza.

Attendiamo risposta ufficiale.

Parlo da Papà con esperienza operativa sul campo, il resto è solo aria fritta.

Lgt Carabiniere in pensione Vincenzo D’Angelo – Presidente associazione GIVA delegazione Marsala