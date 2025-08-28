Marsala: scuola di Bufalata in stato di abbandono, scrive un gruppo di cittadini

Egregio Signor Sindaco di Marsala , con la presente desideriamo porre alla Sua attenzione la situazione della scuola media Bufalata, che da tempo si trova in condizioni di abbandono. Vorremmo cortesemente sapere: se siano previste iniziative di riqualificazione dell’edificio scolastico; se l’Amministrazione stia valutando progetti per restituire la struttura alla sua originaria funzione educativa o, in alternativa, se esistano altre ipotesi di utilizzo; se sia possibile destinare l’edificio ad associazioni culturali, sociali o sportive del territorio, affinché possano occuparsi della manutenzione, della pulizia e della valorizzazione degli spazi, trasformandoli in un centro di aggregazione e crescita per la comunità. Riteniamo che un recupero di questo bene comune, anche attraverso forme di collaborazione con associazioni locali, rappresenterebbe un’importante occasione di rilancio sociale e culturale per il nostro territorio e le nostre contrade.

Restiamo in attesa di un Suo gentile riscontro e cogliamo l’occasione per porgerLe cordiali saluti.

Il gruppo fbk circoscrizione n.4