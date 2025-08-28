Marsala: l’avvocato La Vela rinuncia all’incarico di Garante dei diritti per l’infanzia

Attraverso una nota ufficiale trasmessa via pec, l’avvocato marsalese Francesco La Vela ha comunicato la revoca immediata della propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza presso il Comune di Marsala. Il professionista lilibetano ha evidenziato nella propria comunicazione che sono già trascorsi oltre otto mesi dalla sua designazione e nomina a tale incarico da parte del Consiglio Comunale di Marsala, avvenuta all’unanimità nella seduta del 16 gennaio di quest’anno. Tuttavia, finora non c’è stata alcuna formale notifica in merito all’effettivo conferimento dell’incarico, passaggio necessario per consentire all’avvocato La Vela di esercitare le proprie funzioni. La stessa situazione si è verificata anche per quanto riguarda il Garante dei Disabili, individuato nella dottoressa Marilena Titone lo scorso mese di maggio.

Da alcuni anni diffuso in diversi Comuni, a Marsala la figura del Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, prevista dalla Carta Europea dei Diritti del Fanciullo, è stata istituita nel 2023, con una delibera della Giunta municipale, che a sua volta aveva recepito un atto di indirizzo del Consiglio comunala. Obiettivo di tale istituzione è assicurare la piena attuazione nel territorio comunale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori.