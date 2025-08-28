Marsala: cura del verde pubblico e rischio allagamenti, Rosanna Genna sollecita interventi

La consigliera comunale Rosanna Genna ha presentato un’interrogazione all’attenzione del sindaco di Marsala, sollecitando la pulitura del verde lungo la via Vecchia Mazara. In particolare, la consigliera Genna evidenzia la presenza di alberi con spine (Gleditsia) che invadono la carreggiata, creando difficoltà di transito in quanto chi va verso il centro sotto la curva invade la carreggiata, rischiando l’incidente frontale con chi procede nel senso di marcia opposto. Rosanna Genna, a riguardo, chiede al primo cittadino “se e quando intende dare disposizione al personale del verde pubblico per eseguire la pulitura, addebitando le spese del servizio al cittadino che non ha tagliato i suddetti rami”.

Inoltre, la consigliera Genna sollecita l’amministrazione a far controllare i pozzetti delle vie cittadine in modo da prevenire disservizi e allagamenti visto l’approssimarsi della stagione autunnale. Contestualmente, si raccomanda attenzione per eventuali ostruzioni lungo il letto del fiume Sossio e di valutare l’interruzione della circolazione veicolare all’altezza della curva del lungomare (zona Fortino), in quanto a rischio erosione.