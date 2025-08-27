Marsala: il Consiglio comunale approva le modifiche al regolamento edilizio

Il Consiglio comunale di Marsala è tornato a riunirsi ieri pomeriggio dopo la tradizionale pausa di Ferragosto. L’assise civica ha approvato la delibera riguardante le modifiche al regolamento edilizio comunale. La proposta di prelievo del punto è stata avanzata dal consigliere Antonio Vinci e l’atto è stato illustrato dal vicesindaco Giacomo Tumbarello.

Vinci, nel ringraziare quanti hanno contribuito alla nuova stesura – inclusi l’architetto comunale De Vita e il collega consigliere Rino Passalacqua – ha manifestato il plauso alla Commissione che ha istruito l’atto, auspicandone l’approvazione. Sul punto sono pure intervenuti per dichiarazione di voto Pino Ferrantelli, Elia Martinico, Rino Passalacqua e Lele Pugliese. A conclusione del dibattito, l’Aula ha approvato la delibera all’unanimità (19 i presenti in aula).

La seduta consiliare si era aperta con alcune comunicazioni. Rosanna Genna ha ripercorso la scorsa serata di ferragosto lungo il litorale sud, luogo di risse e atti vandalici; quindi ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto chiarimenti, alla luce di recenti eventi sismici, sul piano di protezione civile, sul Coc e il piano di emergenza, invitando il presidente Sturiano ad autorizzare la commissione competente a verificare l’effettiva operatività di tali strumenti. Flavio Coppola si è ancora intrattenuto sulla serata di ferragosto in zona “Sbocco” con gli incresciosi episodi delinquenziali, ribadendo la poca sicurezza in città, i pochissimi controlli e il difficile accesso dei mezzi di soccorso nella zona stessa; ha proposto una migliore organizzazione preventiva in occasione di serate particolari, al fine di far godere la spiaggia in sicurezza. Leo Orlando ha lamentato criticità sia riguardo al piano protezione civile comunale che sul fronte sicurezza; ha affermato che Marsala, pur avendo approvato il Piano di utilizzo del demanio marittimo (PUDM), non ha beneficiato dei contributi regionali (400 mila euro) per non avere implementato i servizi nelle spiagge libere a beneficio di persone con disabilità; ha evidenziato che lungo il litorale sud gli accessi al mare, anche per i mezzi di soccorso, sono limitatissimi. Elia Martinico, ha ribadito la drammaticità della serata di ferragosto e quanto sia necessario garantire sicurezza soprattutto in ricorrenze estive di grande partecipazione giovanile.

I lavori consiliari sono stati aggiornati dal presidente Sturiano a domani, giovedì 28, con seduta fissata per le ore 17:30.