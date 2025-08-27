Alcamo: contratto a tempo indeterminato per 116 lavoratori Asu

Stamattina alla Cittadella dei giovani sono stati firmati da parte dei lavoratori Asu i contratti a tempo indeterminato e parziale (24 ore), riguardanti 47 istruttori, 40 operatori esperti e 29 operatori che hanno superato le rispettive procedure di selezione.

Il passaggio da lavoratori ASU a lavoratori con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 10 della L.R. 1/2025 e circolari applicative stabilisce che i contratti sono per tutti i 116 lavoratori a 24 ore.

Dichiarano congiuntamente il sindaco Domenico Surdi e il vicesindaco, con delega alle politiche del personale, Alberto Donato: “a partire dal primo settembre questi lavoratori, che da oltre venti anni hanno collaborato, a titolo di supporto, con il Comune di Alcamo, avranno una posizione contrattuale definita con un contratto di lavoro che assicurerà loro dignità personale e che tiene conto dell’esperienza maturata. Finalmente si chiude anche per queste persone e le loro famiglie una lunga fase di attesa, legata alle norme regionali, e si garantisce un futuro certo e dignitoso e la possibilità di continuare a prestare servizio nel medesimo Ente dove sono stati finora”.

“Abbiamo seguito, nel tempo, tutte le fasi assunzionali – concludono Surdi e Donato – consapevoli che la posizione incerta che queste persone ricoprivano fosse disagevole per loro e per il Comune, adesso grazie all’assunzione potranno contribuire, in maniera stabile e definitiva, al buon funzionamento dei servizi che l’ente garantisce alla cittadinanza”.