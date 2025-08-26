Sentenza Asacom, interviene Pinna (Indipendenza): “Pagina nera per la città di Marsala”

Sulla vicenda del servizio Asacom nelle scuole lilibetane, oggetto di una recente sentenza che ha condannato l’ente comunale, interviene Nicolò Amedeo Pinna, responsabile del movimento Indipendenza a Marsala.

“La sentenza che condanna il Comune di Marsala per atto discriminatorio nei confronti degli alunni con disabilità è una pagina nera per la nostra città. Questa non è solo una condanna giuridica, è la prova schiacciante del fallimento politico e morale di chi amministra Marsala. Negare diritti fondamentali ai più deboli, abbandonare famiglie già provate alle difficoltà quotidiane, costringerle a rivolgersi ai tribunali per ottenere ciò che spetta loro di diritto: questa è la misura della vergogna che oggi si abbatte sull’amministrazione comunale. Come responsabile del Movimento guidato da Gianni Alemanno a Marsala, denuncio con forza questa gestione insensibile e burocratica, che calpesta la dignità dei bambini e delle famiglie. La scuola deve essere inclusione, non esclusione. Deve essere accoglienza, non discriminazione. Chi governa Marsala deve assumersi le proprie responsabilità davanti ai cittadini: non ci sono più alibi né scuse. Questa condanna pesa come una sentenza politica, e noi non permetteremo che venga dimenticata o insabbiata. Il nostro Movimento sarà in prima linea, al fianco delle famiglie e degli studenti, per garantire che il diritto all’assistenza specialistica (ASACOM) non sia più oggetto di umiliazioni o di ricorsi legali. Pretendiamo rispetto, dignità e giustizia per tutti i nostri ragazzi. Marsala non merita amministratori che si macchiano di discriminazione. Marsala merita una politica che difenda i più fragili, non che li abbandoni”.