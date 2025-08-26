Controlli nel centro storico di Marsala per individuare i cittadini che abbandonano i rifiuti per strada

Mattinata di controlli per il corretto smaltimento dei rifiuti a Marsala. Polizia Municipale, ispettori ambientali, funzionari del settore comunale SPL e operatori di Formula Ambiente hanno eseguito stamani diversi controlli nel centro storico lilibetano, dove ancora qualcuno si ostina ad abbandonare la spazzature, non rispettando la normativa riguardante il conferimento della differenziata nei mastelli.

Il sopralluogo – direttamente seguito dal sindaco Massimo Grillo e dagli assessori Giacomo Tumbarello e Donatella Ingardia – aveva lo scopo primario di “spacchettare” i sacchi di rifiuti abbandonati, mostrando come sia possibile individuare i responsabili grazie a scontrini, bollette o documenti che spesso vengono lasciati all’interno. Afferma il sindaco Grillo: “Chi sporca paga. E paga caro con la nuova normativa ora in vigore che – con l’utilizzo delle telecamere ambientali che abbiamo già installato – consente di risalire direttamente ai responsabili tramite le riprese registrate. Le sanzioni sono più severe contro chi abbandona i rifiuti, con controlli periodici su tutto il territorio comunale. Difendiamo la nostra città. Isoliamo e puniamo chi sporca”.

Nel corso del sopralluogo, la Polizia Municipale ha verbalizzato diverse infrazioni – abbandoni indiscriminati, mastelli non esposti secondo il calendario, rifiuti non differenziati – grazie al contenuto dei sacchetti e alla matricola dei mastelli. I conseguenti accertamenti consentiranno di risalire ai trasgressori, in alcuni casi ripresi anche dai sistemi di videosorveglianza installati nei luoghi controllati stamattina.