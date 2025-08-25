Alcamo: un moto raduno per ricordare Vincenzo Internicola e riflettere sulla guida sicura

Da una storia di dolore, la possibilità di riflettere. È con questo intento che lunedì 25 agosto, la comunità parrocchiale di Sant’Oliva di Alcamo, ha organizzato un moto raduno in memoria di Vincenzo Internicola, a 25 anni dalla sua scomparsa a seguito di un incidente stradale.

“Sollecitati anche da situazioni piuttosto recenti, come la morte di questo fratello che dalla Germania era venuto in vacanza nella nostra città e ha perso la vita per un incidente stradale”, afferma Padre Saverio Renda, parroco della Chiesa di Sant’Oliva, “questo appuntamento vuole essere un modo per far riflettere giovani e adulti sulla responsabilità che ognuno ha alla guida e sull’importanza di una guida sicura.

“Faremo un percorso guidato – continua Padre Renda – partendo dal Corso VI Aprile e proseguendo verso il Viale Italia attraverseremo il viale Europa, per arrivare al parco “Vincenzo Internicola”, dove un componente del corpo della polizia municipale, interesserà tutti i partecipanti con delle nozioni sulla guida sicura. Mi pare che sia una cosa significativa, sia per la comunità parrocchiale, che per la diocesi e per la collettività, perchè come chiesa, questa sarà l’occasione per dire come le situazioni di dolore e di sofferenza che si vengono a creare anche a seguito di incidenti possono dare la possibilità di porre una particolare attenzione su delle tematiche che entrano a pieno in quella cura e responsabilità che ogni cristiano ha nei confronti dell’altro, perché come diceva Papa Benedetto XVI: la religione è anzitutto relazione”.

Da una comunità che ha provato un grande dolore, nasce quindi il desiderio di trasmettere, soprattutto ai giovani, l’importanza di rispettare le regole, in particolare quelle stradali, perché guidare in modo corretto tutela la nostra vita e quella degli altri.

L’iniziativa si terrà a partire dalle ore 16, con il ritrovo dei partecipanti previsto in via S. Oliva. Alle 18 la partenza da piazza Ciullo. A tutti coloro che prenderanno parte al moto raduno, verrà regalata una maglietta da indossare lungo tutto il percorso e al Parco “Vincenzo Internicola” verrà sorteggiato un casco.