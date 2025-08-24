A 50 anni dal diploma si riunisce la 4C del Magistrale di Marsala

Dopo 50 anni dal diploma, la classe 4C dell’Istituto Magistrale “Pascasino” di Marsala si è ritrovata per una giornata speciale, tra sorrisi, ricordi e racconti di vita. Un incontro emozionante che ha riportato alla mente i bei tempi passati sui banchi di scuola e che ha rafforzato i legami di ieri e di oggi. Con la promessa di rivedersi ogni anno, la 4C rinnova l’amicizia che il tempo non ha mai cancellato.

Erano presenti: Enza Tripoli, Anna Angileri, Alba Bongiorno, Clelia Casciola, Piera Carollo, Lina Giacalone, Agata Ottoveggio, Rosalba Riti, Vitalba Trapani, Anna Maria Anastasi, Cecilia Anselmi, Vincenza Bottiglia, Fiorella Giacalone, Silvana D’Amico, Dina Regina, Marianna Eliseo, Giovanna Gucciardi.