Si riunisce il consiglio comunale di Marsala, oltre 40 debiti fuori bilancio da trattare

Approvazione “Regolamento comunale per la gestione dell’ufficio economato”, Approvazione dello statuto di “Marsala Servizi”, che modifica lo statuto vigente di Marsala Schola, Approvazione regolamento della “Movida”, sono questi gli unici punti che i consiglieri comunali di Marsala saranno chiamati a trattare nella seduta convocata per martedì 26 agosto alle 17.30.

Se gli argomenti saranno trattati non è certissimo, è però quasi sicuro che immancabilmente verranno prelevati e votati i punti riguardanti i debiti fuori bilancio. Non sarà un record, tuttavia… sono 43 delibere da approvare di debiti fuori bilancio.



