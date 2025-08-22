Minaccia la compagna con un ascia, applicata ad un pregiudicato alcamese la misura cautelare personale

Lo scorso 29 luglio gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S di Alcamo hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento con applicazione del cd. braccialetto elettronico, nei confronti di un noto pregiudicato alcamese di anni 41, poiché gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate.

La ricostruzione della vicenda

Il provvedimento scaturisce da un grave episodio consumatosi nella tarda serata del 27 giugno 2025, quando una giovane donna, compagna del destinatario della misura cautelare, veniva soccorsa da alcuni automobilisti che avevano notato la predetta in un evidente stato confusionale.

Sul posto interveniva prontamente una volante del locale Commissariato la quale appurava come poco prima la donna avesse litigato con il compagno che, nella circostanza, l’aveva minacciata di farla a pezzi brandendo al suo indirizzo una piccola accetta. La donna, in evidente stato di shock veniva accompagnata da personale sanitario intervenuto sul posto, presso il locale nosocomio.

La successiva attività investigativa, oltre a consentire di rinvenire presso il domicilio dell’indagato un accetta di piccole dimensioni che risultava quella descritta dalla vittima, ha rilevato come l’episodio in parola, aggravato dal fatto che il compagno quella sera si era posto all’inseguimento della donna per riportarla a casa con la forza, non fosse un caso isolato ma l’ennesimo episodio dove il carnefice poneva in essere vessazioni e minacce sempre con l’uso di coltelli o altri oggetti atti ad offendere la persona.

Il grave quadro indiziario raccolto nei confronti del pregiudicato alcamese veniva ritenuto idoneo dalla Procura della Repubblica di Trapani per formulare una richiesta di misura cautelare personale, che si concretizzava con l’emissione di un provvedimento cautelare che disponeva il divieto di avvicinamento con applicazione del cd. braccialetto elettronico.