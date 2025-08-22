 Marsala, Gen Rosso in concerto: “Insieme verso la Pace” nell’anfiteatro del Santuario Santo Padre delle Perriere￼

Un viaggio musicale tra riflessione, storia e spiritualità che dal cuore di Marsala, nello scenario del teatro di pietra del Santuario Santo Padre delle Perriere, con “Insieme verso la pace”.

È questo infatti il titolo del concerto del Gen Rosso che si terrà lunedì 25 agosto alle ore 21 nell’Anfiteatro “San Francesco”, all’interno del Santuario del Santo Padre delle Perriere. La band internazionale, attiva dal 1966, che da quasi 60 anni, porterà la sua musica nell’antica cava di tufo che da due anni accoglie un teatro di grande suggestione. Nata dall’esperienza del Movimento dei Focolari, la band ha sempre cercato di unire i cuori delle persone attraverso la sua musica.

Ha suonato in 63 Paesi dei cinque continenti, portando valori di speranza nelle piazze, nei teatri, tra la gente, specialmente nei luoghi più disagiati, vessati da calamità naturali, e nelle carceri. “Da quel 23 dicembre del ’66, giorno del regalo della batteria e della chitarra elettrica, entrambi di colore rosso, da parte di Chiara Lubich, diverse generazioni di artisti e tecnici ne hanno preso parte sempre con lo stesso entusiasmo, spirito di servizio e donazione dei propri talenti”, afferma il direttore musicale Emanuele Chirco, musicista marsalese che torna “a casa” per uno speciale spettacolo in un luogo che unisce culto, comunità e cultura. Tastierista e arrangiatore del gruppo, Emanuele Chirco dal 2003 cura la produzione di quasi tutti i dischi e dal 2018 scrive gli arrangiamenti e cura la direzione musicale anche dei tour. Uno degli aspetti fondanti dei concerti del Gen Rosso è il grande coinvolgimento del pubblico. Gli spettatori non saranno solo ascoltatori, ma parte attiva della performance, unendo le loro voci a quelle dei musicisti, cantando le canzoni più conosciute della Band-

L’intento dei concerti del Gen Rosso è far sì che ognuno a diventi costruttore di “un’altra umanità”, promuovendo valori quali l’amore, la solidarietà e la coesione sociale nel quotidiano. Alla presenza del vescovo Angelo Giurdanella, ci sarà un momento di preghiera affinché cessino le guerre in corso nella Striscia di Gaza, in Ucraina, in Myanmar, in Congo e anche tutti quei conflitti che non fanno più notizia, ma che continuano a generare morte e sofferenze senza voce.