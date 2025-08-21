Studentessa marsalese si laurea con una tesi sul maestro Vito Linares

La marsalese Angela Lella Teresi lo scorso 9 luglio a Palermo ha presentato la tesi di laurea riguardo al compianto intellettuale, poeta e pittore marsalese prof. Vito Linares, scomparso nel 2017.

Si legge in un passaggio all’introduzione alla tesi: “Questa tesi vuol contribuire a dare lustro al tanto carismatico quanto scomodo artista marsalese Vito Libero Linares (26.05.1944 – 30.09.2017). Definito, da quanti lo hanno conosciuto, «il filosofo nella pittura» e «l’ingegnere del colore», Vito Linares non è esclusivamente un maestro nell’arte del dipingere, ma ancora un poeta e in primis un libero pensatore”.

Facilmente intuibile il vanto e l’orgoglio dipinto sui volti dei due figli del pittore, Manuela e Manolo, alla notizia che la neodottoressa Lella, studentessa della facoltà di Lettere del corso di laurea “Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo” dell’Universita degli Studi E-Campus, abbia voluto riportare in auge il nome di Vito Libero Linares attraverso la tesi a lui dedicata. I due fratelli Manuela e Manolo Linares, alla festa di laurea tenuta nelle settimane scorse, hanno omaggiato la neo dottoressa di un quadro del padre. Il suddetto disegno, anche se differente da quello presente nella tesi, ne ricalca la uguale composizione, lo stile e il periodo della vena artistica del Linares.