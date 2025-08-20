Volontari del Comitato “Miglioriamo Marsala” ripuliscono la spiaggetta di Villa Genna: un gesto di cura e amore per il territorio

Armati di rastrelli, guanti e tanta buona volontà, alcuni volontari del comitato cittadino “Miglioriamo Marsala” si sono dati appuntamento al tramonto per un’azione di pulizia molto sentita: la ripulitura dalle alghe della bellissima spiaggetta situata di fronte a Villa Genna. Un momento che ha unito la passione per l’ambiente e il desiderio di rendere ancora più accogliente e fruibile uno splendido angolo di costa, spesso meta di famiglie con bambini che qui trascorrono piacevoli ore in relax.

Il comitato “Miglioriamo Marsala”, da sempre impegnato nella cura e nella salvaguardia del territorio, ha così confermato la sua sensibilità verso tematiche ambientali di stringente attualità, come il decoro urbano e la gestione dei rifiuti marini. Questa iniziativa si aggiunge infatti ad altre già intraprese in passato, volte a migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini marsalesi: tra queste, spicca ad esempio la proposta di asfaltare la zona del Salato, davanti all’isola ecologica, per rendere più funzionale e sicura un’area di fondamentale importanza per la città.

Il lavoro dei volontari, svolto in una cornice di grande partecipazione e condivisione, ha permesso di raccogliere e accantonare le alghe, che saranno presto rimosse dalle autorità competenti. L’obiettivo è quello di mantenere in perfetto ordine uno degli scorci più suggestivi del litorale marsalese, valorizzando non solo l’aspetto estetico ma anche ambientale, per preservare l’ecosistema costiero e garantire un luogo pulito e sicuro a chi lo frequenta.

L’iniziativa al tramonto ha offerto così anche l’opportunità di ammirare lo spettacolo del sole che si tuffa nel mare, un momento di grande bellezza che il comitato “Miglioriamo Marsala” intende valorizzare continuamente, coinvolgendo la cittadinanza in progetti di cura e tutela del territorio.

In un contesto dove la salvaguardia ambientale diventa ogni giorno più urgente, il ruolo di associazioni come “Miglioriamo Marsala” si rivela fondamentale: il loro impegno dimostra come, attraverso la collaborazione e la responsabilità condivisa, sia possibile prendersi cura del proprio territorio, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e una qualità di vita migliore per tutti i cittadini.

Il successo di questa e di altre iniziative simili testimonia quanto il legame tra i marsalesi e la loro terra sia vivo e forte, pronto a trasformarsi in azioni concrete per un futuro più pulito e decoroso. Un esempio da seguire per tutta la comunità, dove ogni piccolo gesto può fare la differenza nella salvaguardia del patrimonio naturale e culturale di Marsala.