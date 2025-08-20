Festival del Tramonto tra Marsala e Petrosino, il via il prossimo 23 agosto. Gli appuntamenti

ll Festival del Tramonto arriva alla sua decima edizione, un traguardo importante per l’evento nato nel 2015. L’iniziativa, che sin dalla sua fondazione celebra la cultura e la bellezza del territorio, continua nella sua tradizione itinerante, toccando alcuni dei luoghi più suggestivi della costa ad ovest siciliana, da dove è possibile ammirare i tramonti più belli del nostro paese.

L’idea del festival nasce dalla passione di Linda Licari, Vincenzo Sammartano e Chiara Putaggio, uniti dalla volontà di valorizzare i paesaggi più scenografici, dalle spiagge alle Saline e Mulini, fino ai Bagli storici di Marsala. L’obiettivo è sempre stato quello di promuovere la cultura e le buone pratiche per contrastare disuguaglianze e discriminazioni. Nel corso degli anni, oltre ai volontari della città, numerosi artisti hanno dedicato il loro tempo e le loro competenze al festival, esprimendosi attraverso diversi linguaggi e forme d’arte come la fotografia, la pittura e la poesia.

Anche quest’anno il primo weekend parte da Petrosino, grazie ad una collaborazione con l’amministrazione comunale.



A Petrosino ci saranno Letteratura e Tango al Tramonto



Il Festival prenderà il via a Torre Sibiliana, dal 23 al 25 agosto, presso il Lido Rina Russa.

Il programma si aprirà con presentazioni letterarie, dando voce a talenti locali:

Sabato 23 agosto, ore 18:30: L’autrice Antonella Marascia presenterà il suo libro “Desiata” (Multiverso Edizioni). Dialogheranno con l’autrice Vinziana Rizzo Parisi e Samanda Pellegrino.

Domenica 24 agosto, ore 18:30: Matilde Sciarrino presenterà il suo libro “Colpi di testa“ (Algra Editore). Con l’autrice dialogheranno Daniele Ienna e Marialuisa Presti. La serata proseguirà con una ‘Serata fra musica, parole e danza’. Performance di Tango con Bruno Arini, Manuela La Torre e le letture di Lucia Russo.

Lunedì 25 agosto, ore 18:30: Lucia Russo presenterà il suo libro “Sicilia in breve” (Luoghi Interiori). Dialogheranno con l’autrice Antonella Genna e Matilde Sciarrino.



Un click per la bellezza: il concorso fotografico.



Anche quest’anno, il Festival lancia il concorso fotografico ‘Un Click al Tramonto’, seguito dal team composto da: Riccardo Patti, Vincenzo Genna, Vincenzo Sammartano, Salvatore Sinatra, Andrea Vallone. L’invito è a partecipare inviando gli scatti più belli dei tramonti siciliani e di tutto il mondo.

Il regolamento completo del concorso è disponibile al seguente link: https://facebook.com/events/s/concorso-fotografico-un-click-/3777676589191719/

Il Festival del Tramonto proseguirà a Marsala a settembre, per altri due fine settimana intensi e coinvolgenti:

Dal 5 al 7 settembre

Dal 10 al 14 settembre