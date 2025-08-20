A Marsala il Noir Festival: due giorni di giallo e mistero, il 17 e 18 ottobre, guidati da Cristina Marra￼￼

Marsala si prepara a tingersi di noir.

Il 17 e 18 ottobre, nella cornice suggestiva del Parco Archeologico Lilibeo, andrà in scena il Marsala Noir Festival, appuntamento dedicato alla narrativa giallo-poliziesca che quest’anno vede al timone una delle voci più autorevoli del settore: Cristina Marra. Giornalista pubblicista, nata a Reggio Calabria, Marra ha costruito negli anni un profilo di riferimento nella critica letteraria italiana, con un occhio attento al mondo del giallo e del noir. Firma di rubriche, articoli e recensioni su testate come Milano Nera, Agicom24, VisumNews, Global Press e molte altre, ha saputo coniugare il rigore giornalistico con la passione per la letteratura di genere.

Il suo curriculum da direttrice artistica racconta un percorso costellato di successi: dal Lipari Noir Festival al Calabria Noir Festival, dall’Arena Faletti – Ombre Festival al Festival del Giallo di Cosenza, senza dimenticare Bologna on the road, Castroreale Mystery Festival e Ischia Noir Festival. Ogni volta, Marra ha portato il giallo e il noir in contesti culturali nuovi, ampliando il pubblico e rendendo questi generi letterari protagonisti di piazze e rassegne sempre più partecipate.

Dal 2020 è diventata madrina del collettivo di scrittori Sicilia Niura, realtà creativa che unisce voci e territori sotto il segno del mistero.

Marra approda ora a Marsala per guidare il festival che promette due giorni di incontri, panel e storie avvincenti, capaci di far dialogare il meglio della narrativa italiana e internazionale di genere. Il Marsala Noir Festival 2025 non sarà solo un appuntamento letterario, ma un viaggio nel cuore del giallo, con la regia di una delle protagoniste più carismatiche e influenti del panorama noir italiano.Marsala Noir Festival 2025 nasce da un’idea di Gaspare Grammatico con il supporto organizzativo della 𝐏𝐞𝐫𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 – 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 & 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 è un evento promosso dal 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗟𝗮𝗴𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗦𝘁𝗮𝗴𝗻𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗮𝗹𝗮 ed è un’iniziativa direttamente promossa dall’𝗔𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗶 𝗕𝗲𝗻𝗶 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶.