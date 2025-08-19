Marsala: monopattini selvaggi e la necessità di regole chiare per la sicurezza

Recentemente – scrive il Movimento Marsala Futura guidato da Leonardo Curatolo – nel cuore di Marsala, si è assistito ad una scena che ha suscitato parecchie preoccupazioni tra cittadini e autorità locali. Un gruppo di monopattini elettrici sfrecciava con arroganza tra la folla, mettendo a rischio l’incolumità delle persone. In particolare, una signora è caduta a causa di uno di questi mezzi parcheggiati in modo scorretto nella via centrale del Cassaro, dimostrando quanto sia urgente intervenire per regolamentare questa forma di mobilità”.

Per il movimento cittadino… “Conoscere e rispettare le normative del Codice della Strada è fondamentale per chi sceglie di utilizzare il monopattino elettrico, sia per evitare sanzioni sia per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Tuttavia, è importante ricordare che le singole Amministrazioni comunali possono emanare regolamenti più restrittivi, validi esclusivamente nel territorio di ciascun Comune. Ad esempio, alcuni centri urbani stanno limitando l’accesso agli e-scooter in determinate strade pedonali o aree sensibili, al fine di preservare la sicurezza dei pedoni.

Per Città Futura è necessario che si apra un dibattito sulla possibilità di istituire una vera e propria collaborazione tra autorità comunali e cittadini per definire aree pedonali limite dove il passaggio di monopattini e altri veicoli non sia consentito, tranne che per i mezzi di emergenza come forze di polizia e mezzi di soccorso. La proposta prevede di riservare un tratto di circa 200 metri, facilmente accessibile e dotato di soluzioni appropriate per i veicoli dei disabili, che possa essere esclusivamente destinato a pedoni, garantendo così maggiore sicurezza e serenità.

“L’esigenza di regolamentare in modo efficace la circolazione dei monopattini elettrici è ormai una questione urgente e non più rimandabile. La diffusione di questi mezzi, spesso usati in modo imprudente o irresponsabile, rischia di generare incidenti e situazioni di pericolo, come quella accaduta a Marsala. È fondamentale adottare norme chiare e precise che tutelino tutti gli utenti della strada, pedoni e ciclisti, e che permettano di utilizzare i monopattini in modo sicuro e sostenibile”.