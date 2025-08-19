Marsala, Giuseppe D’Alessandro nominato nuovo comandante dei Vigili Urbani

Come anticipato dalle nostre testate, si è concluso l’iter burocratico che ha portato alla nomina del nuovo comandante dei Vigili Urbani di Marsala.

Dopo la formazione della graduatoria degli idonei, l’ultima parola come previsto dalla legge è spettata al sindaco di Marsala Massimo Grillo.

“Oggi ho nominato Giuseppe D’Alessandro nuovo Comandante della Polizia Municipale. -ha scritto nella pagina ufficile del comune il primo cittadino -, Con lui si apre una nuova fase per la nostra Polizia Municipale, chiamata a coniugare fermezza e vicinanza, regole e ascolto, per essere sempre più prossima ai cittadini e lavorare in sinergia con le altre forze dell’ordine. A breve, inoltre, il Corpo sarà rafforzato con l’ingresso dei nuovi vigili urbani, selezionati tramite concorso, dando finalmente una struttura rinnovata e moderna dopo decenni di attesa. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Vincenzo Menfi, che ha lasciato il segno con risultati importanti, e al vicecomandante Salvatore Pocorobba, che ha guidato con competenza e dedizione la fase di transizione”.

Giuseppe D’Alessandro ha già occupato la carica di comandante della polizia Municipale nella vicina città di Paceco. Oltre alla carriera professionale, il neo dirigente ha svolto ruoli politici. E’ Stato vice sindaco nel comune di Petrosino e proprio nell’attuale quinquennio è stato da Grillo nominato assessore.