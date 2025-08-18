Marsala, la chiesa Madre “svela qualche suo angolo segreto”

Venerdì 22 agosto alle 21 la Chiesa Madre di Marsala aprirà le sue porte per un significativo appuntamento dal titolo: “Lo sapevi che…. la Chiesa Madre ti svela qualche suo angolo segreto”.
All’inizio della serata ci si potrà prenotare per una visita guidata gratuita alla scoperta di alcune cappelle del sacro edificio, con i loro tesori di arte e di fede. In apertura dell’evento, il Women’s Choir, diretto dal M° Eugenia Sciacca, offrirà un intenso momento musicale, “Mary, didyouknow?”; mentre, dopo il percorso di visita, la voce coinvolgente di Angelo Porcelli condurrà i partecipanti su note di pace e di sentimenti autentici con le “Canzoni nella notte”.