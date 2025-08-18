Marsala, con una partita di basket è stato ricordato Tancredi Tarantino

Compagni di squadra i loro figli e gli amici. Tutti hanno voluto fare canestro per Tancredi Tarantino che ci ha lasciato troppo presto.

Così, una partitella al Panatletico è diventata l’occasione per ribadire quanto bene gli hanno voluto, per ricordare la bella persona che è stata dentro e fuori il campo di basket. È bastato un giro di telefonate e qualche chat per ritrovarsi assieme al fratello Germano che – a nome della famiglia – ha ringraziato tutti, a cominciare da Piero Messina che ha lanciato la proposta e a Peppe Grillo che ha messo a disposizione quella palestra in cui ha giocato Tancredi. A lui sono state dedicate le parole di Gaetano Cerami, tra la commozione generale e gli applausi per la bellissima iniziativa.