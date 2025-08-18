Deceduto a Palermo il turista tedesco investito ad Alcamo

Un turista tedesco, Mathias Krolop, 38 anni, residente a Rangsdorf, è stato travolto nella giornata di domenica 17 agosto, da un’auto mentre camminava lungo via Apuzzo e Falcetta, ad Alcamo Marina ed è deceduto all’ospedale Civico di Palermo.

Il turista, secondo una prima ricostruzione, stava camminando sul marciapiede nei pressi della guardia medica, quando una Fiat Panda blu, guidata da una donna di 30 anni in direzione Palermo-Trapani, ha perso il controllo della vettura, ha invaso la corsia opposta e terminato la sua corsa sul marciapiede, colpendo in pieno il pedone. Dopo l’impatto, l’auto ha tamponato una vettura parcheggiata.

Il turista, soccorso in condizioni gravissime, è stato trasportato in elisoccorso a Palermo, ma è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle lesioni riportate. La conducente della Panda, lievemente ferita, è stata trasferita all’ospedale di Alcamo per accertamenti.