Marsala, i “Picciotti di Matarò” al festival “Folklore per la pace dei popoli”

Il gruppo folk I Picciotti di Matarò, dopo l’organizzazione e l’esibizione al “Matarocco Fest” tenutosi a Marsala dall’8 al 10 agosto 2025, parteciperà a un nuovo appuntamento culturale.

Dal 19 al 25 agosto 2025, il gruppo, guidato dal presidente Massimo Gabriele, sarà ospite a Norma, in provincia di Latina, per il festival Norbensis – Il Folklore per la pace dei popoli. L’evento prevede la partecipazione di delegazioni artistiche provenienti da diversi Paesi, con lo scopo di favorire il dialogo e lo scambio culturale attraverso la musica e la danza.

Durante le giornate del festival sono in programma sfilate, esibizioni, giochi e attività tra i gruppi presenti, tra cui danze tradizionali, scambio di doni, partite di calcio, gare di braccio di ferro e corse nei sacchi.

Il gruppo marsalese, composto da 34 membri tra musicisti, coristi e ballerini, presenterà un repertorio dedicato alle tradizioni siciliane, con costumi, suoni e coreografie legati alla cultura popolare dell’isola.

I Picciotti di Matarò proseguono così il loro impegno nel promuovere la conoscenza delle radici culturali siciliane in contesti di incontro e collaborazione internazionale.