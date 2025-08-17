L’ex consigliere comunale di Marsala Dino Licari interviene su alcuni temi urbanistici

Ci scrive l’ex consigliere comunale di Marsala Dino Licari su un suo intervento presso il sindaco di Marsala.





“Nel marzo del 2023 – scrive Licari – mi rivolgevo a Lei preoccupato e disilluso dell’attività amministrativa

della Sua Amministrazione e ciò non solo, per una burocrazia non celere, a volte asfissiante e, sempre in

notevole ritardo nel rilascio di autorizzazioni, ma per alcune opere strutturali, non realizzate, necessarie

per lo sviluppo della nostra città. Non venivano considerate prioritarie e urgentissime, sottovalutando la

loro importanza per l’economia del nostro paese.

Mi riferivo al Porto di Marsala, alla Scorrimento Veloce, al PUG , al PUDM, al degrado urbanistico della zona Sud di Marsala, alla Sicurezza Stradale ed a quelle problematiche connesse alla balneazione del litorale Sud”.

Secondo quanto afferma l’ex esponente di Sala delle Lapidi, Massimo Grillo gli rispose tempestivamente assicurando “…che a conclusione del suo mandato potevo serenamente giudicare il lavoro dei cinque anni della Sua ’Amministrazione. Il tempo è quasi scaduto e quindi, mi permetto di ritornare sugli argomenti annunciati. Purtroppo i fatti mi danno ragione. E nessuna motivazione può trovare giustificazione. Solo normale Amministrazione. E lo sarà fino alla prossime elezioni. Purtroppo.



Mi permetto di suggerire e, ove possibile, chiedo il suo intervento per risolverli, tra i tanti problemi

urgenti , due in particolare, Manutenzione della S.V e Accessi al litorale Sud di Marsala”.

Secondo Licari le deficienze della zona aeroporto sono innumerevoli



“L’attuale percorso che va dall’Aeroporto all’Ospedale è molto pericoloso. Illuminazione insufficiente,

soprattutto nella prima galleria, per mancanza di illuminazione e di una Segnaletica insufficiente. I

Guard Rail coperti da sterpagli, scarsa visibilità nella seconda galleria ecc. ecc.

Sarei tentato di parlare delle responsabilità che ha la politica intera e della Sua in particolare, quale

primo cittadino, per quanto riguarda il prolungamento della SV da Marsala a Petrosino Mazara del Vallo.

Opera indispensabile e mai sollecitata e seguita abbastanza dai tre comuni interessati. Ne sono certo.

Spero che sia interesse comune discutere l’argomento alla prima occasione utile”.

Le difficoltà degli accessi al mare



“Siamo in agosto e, i cittadini marsalesi, e i turisti di passaggio, vorrebbero tranquillamente raggiungere i tratti di spiaggia libera seguendo l’itinerario già previsto nella ordinanza emessa dall’Amministrazione, che, rispecchia quanto previsto nelle cartografie allegate alla bozza di PUDM, in continua elaborazione, dal 2012 ad oggi, rielaborato sempre e mai approvato.

Ciò a Marsala sembra quasi impossibile, vanno nei siti previsti e trovano l’ingresso sbarrato.

I percorsi individuati dalla Amministrazione, esclusi gli ingressi ai lidi, non sono stati mai resi liberi dai

proprietari i quali impediscono l’ingresso, installando cancello con catenaccio.

Le Amministrazioni che si sono succedute negli anni, compresa la Sua Signor Sindaco, non sono mai intervenute per tutelare questo interesse pubblico”.