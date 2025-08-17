L’Italo Disco di Giacomo Maria Carpa in “Tu Mi Piace”. VIDEO

Il ritorno della Italo Disco con il cantautore marsalese Giacomo Maria in arte Carpa Koi. “Tu Mi Piace” è il singolo nato circa un anno fa a Barcellona dalla collaborazione con la cantante e ballerina spagnola Laia Barrera e la performer siciliana Elisabetta Lanzafame, in arte Lola.Ve. L’idea è scaturita da una noche loca indimenticabile trascorsa insieme nella capitale catalana. Appena pubblicato su Instagram il videoclip, girato nella storica Sala Apolo di Barcellona, che porta la firma del regista Bernat Rueda Crespo, cofondatore di La Furious Session, già al lavoro con artisti come Morcheeba, Femi Kuti, Rodrigo Amarante e, in Italia, Vinicio Capossela, Stefano Bollani, Max Gazzè, Daniele Silvestri e Niccolò Fabi. Il brano, ironico e leggero ma mai banale, richiama l’atmosfera del vinile e delle serate dance. L’ispirazione viene dall’Italo Disco degli anni ’80, quella di hit come All of Me di Sabrina Salerno, I Like Chopin di Gazebo e Dolce Vita di Ryan Paris.

GUARDA IL VIDEO

“Tu Mi Piace”: un ritmo irresistibile

Il brano è stato arrangiato proprio da Giacomo Maria Carpa e dal produttore Fabio Genco che ha dato un fondamentale contributo curando come un interior design le sfumature armoniche del brano e scrivendo la parte ritmica e dei sintetizzatori. Di Giacomo Maria Carpa sono i riff di synth e sassofono e la direzione artistica del progetto audio e video. Il ritmo immediato dal primo secondo vi costringe a battere il tempo con la testa e a seguire il beat. La forza del brano sta proprio qui: una forza ballerina irresistibile. Le melodie di synth sono eleganti ma potenti, e si intrecciano con una linea vocale che, seppur minimale, è incredibilmente efficace e orecchiabile. È un brano che vi fa chiudere gli occhi e immaginarvi a ballare sotto le luci stroboscopiche, in una pista da ballo che non ha tempo.

Gin Jolie e il sapore dello Stagnone

A rendere il progetto ancora più unico è la collaborazione con Gin Jolie, gin artigianale dello Stagnone di Marsala. Il gin, con i suoi profumi mediterranei e la sua anima siciliana, si sposa perfettamente con le atmosfere evocate dal brano. Lo Stagnone, con le sue saline rosa e i suoi tramonti mozzafiato, diventa lo scenario ideale per un brano che celebra la spensieratezza e la voglia di vivere. È un connubio tra musica e gusto, tra ritmo e sapore, che eleva l’esperienza d’ascolto e la trasforma in un vero e proprio viaggio sensoriale. “Tu Mi Piace” è la prova che la Italo Disco è tutt’altro che morta. È un genere che si evolve, si adatta e continua a farci sognare. Non perdetevi questo brano, perché è la colonna sonora che aspettavi per rendere perfetta e memorabile la tua estate 2025.