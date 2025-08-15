A Marsala al via da novembre la rassegna “Gli estremi del Teatro”, grandi nomi

Parte ufficialmente a novembre la nuova stagione teatrale 2025/2026 di Marsala con la rassegna “Gli estremi del Teatro”, organizzata da Oddo Management, che animerà il palcoscenico del Teatro Impero con sette appuntamenti imperdibili tra classici, commedie e grandi nomi del teatro italiano. Questo il programma completo degli spettacoli, tutti con inizio alle ore 21: 7 novembre: “Magnifica presenza”, adattamento teatrale del celebre film di Ferzan Ozpetek; 4 dicembre: “Il vedovo” con Massimo Ghini; 9 gennaio: “L’avaro” con Enrico Guarneri; 3 febbraio: “Le stravaganti avventure di Kim Sparrow” con Paola Minaccioni; 24 marzo: “L’arte della truffa” con Biagio Izzo; 17 aprile: “Il piacere dell’onestà” con Pippo Pattavina; 5 maggio: “Gente di facili costumi” con Flavio Insinna.

È ufficialmente aperta anche la prevendita per i singoli spettacoli, oltre a quella per gli abbonamenti già attiva nelle scorse settimane. Un’occasione per il pubblico marsalese e non solo di assicurarsi un posto a teatro per una stagione che promette qualità, divertimento e grandi emozioni.