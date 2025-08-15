La 5E del Commerciale di Marsala anno 1985 celebra i 40 anni dal diploma

A 40 anni dal diploma, gli ex studenti della classe 5E dell’Istituto Tecnico Commerciale “Giuseppe Garibaldi” di Marsala, si sono ritrovati insieme, la sera del 13 agosto, per una cena presso una pizzeria del centro storico, anche grazie all’abnegazione, alla capacità organizzativa, ed allo spirito di coesione di Antonio Raia, l’ex alunno che ha intrapreso e concretizzato questa lodevole iniziativa. Era l’anno 1985 quando quei ragazzi concludevano un percorso di vita trascorso insieme e che ancora oggi custodiscono in un angolo molto speciale del cuore.

E’ stato molto più di un semplice incontro. Un tuffo nei ricordi – fra i diversi aneddoti – nelle risate, nelle storie che li hanno accompagnati in questi decenni. Una serata bella, sorridente, distensiva e piacevole, dove rivedersi dopo così tanto tempo, riconoscersi negli sguardi e nei sorrisi, con immutata complicità, come se il tempo si fosse fermato, ha rappresentato qualcosa di speciale, regalato emozioni coinvolgenti e lasciato a questi amici tanta voglia di rincontrarsi. Quarant’anni volati via rapidamente, ma lo spirito di quella classe è rimasto intatto e per una sera gli adulti di oggi sono tornati gli studenti spensierati di un tempo. Il volersi bene e il rispetto reciproco di ognuno di loro non è mai stato scalfito nel corso dei decenni, compagni di scuola e di classe, di gite, di avventure giovanili e di amicizia, sicuri che nonostante le strade intraprese li abbiano divisi, ognuno di loro è sempre stato disponibile per l’altro nel segno della reciproca benevolenza. Nel corso della serata un pensiero particolarmente sentito è stato rivolto ai professori, molti dei quali, purtroppo, sono venuti a mancare.

Nella foto, in alto da sinistra: Alessandro Frazzitta, Giorgio Di Marco, Antonio Consentino, Tony Cascio, Marco De Bartoli, Francesca Pipitone, Rosanna Casano, Daniela Vinci, Milena Calderone, Alessandro Monticciolo, Marina Di Stefano, Giusi Parrinello, Marilena Bonafede, Enza Genna, Ignazio Genna, Francesca Patti, Antonio Pipitone, Antonio Raia.