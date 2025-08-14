“Perchè non disegnare murales in alcune facciate delle palazzine di Sappusi?”

Il signor Gianfranco T., che da diversi anni, per motivi terapeutici, si dedica a lunghe passeggiate di almeno un’ora nel Lungomare della Salinella, ha una proposta per l’Amministrazione comunale. Un’iniziativa che già in altre realtà è stata messa in pratica, come Petrosino, Trapani, Paceco, per non parlare di Palermo: “Da qualche anno non riesco a non notare le pareti delle facciate delle palazzine del quartiere Sappusi e le immagino coperte di murales che secondo me potrebbero piacere ai residenti di Sappusi, ai marsalesi, ai turisti, soprattutto ai giovani. Potrebbe diventare un’area attrattiva”, pensa Giancarlo T. E perchè no? D’altronde uno dei murales più famosi è quello che ritrae, vicino al Porto nuovo del capoluogo siciliano, Giovanni Falcone con Paolo Borsellino. Perchè non poter pensare di affidarsi a degli street artist, professionisti, per creare alcuni sfondi di palazzi con personaggi a tema o paesaggi artistici tematici? Noi cogliamo a pieno questa proposta e la giriamo, pubblicandola, all’Amministrazione – o alle Amministrazioni – che vorranno farla propria.