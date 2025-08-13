La marsalese Jasmine “Nives” Mostacci vince il Festival Satiro d’Oro di Mazara

Il palco si è acceso, le emozioni pure, e la musica… unica! Artisti talentuosi hanno presentato i loro brani originali, sorprendendo il pubblico con storie, suoni e voci ed emozioni nel corso del Festival Satiro d’Oro che si è svolto nei giorni scorsi a Mazara del Vallo. A vincere è stata la giovane interprete marsalese Jasmine Mostacci, in arte Nives, che si è aggiudicata il primo posto della 16ª edizione. Nives ha proposto a pubblico e giuria il suo brano inedito “Ripensare a te”, prodotto dalla casa discografica MC Music Production di Matteo Tateo; autrice del singolo sono Clelia Scalzo e Antonio Sergio che hanno creduto nelle doti canore della giovane lilybetana. Jasmine “Nives” è stata premiata sul palco dal cantautore e autore di tanti importanti artisti Giuseppe Anastasi e dalla cantante Loredana Errore. “Grazie al patron Enzo Marino e al direttore artistico Maurizio Bono per la serietà di questo concorso e complimenti alla professionalità della giuria – afferma Nives -. Grazie anche alla mia insegnante Liliana Andreanò per il costante supporto”.