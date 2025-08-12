Petrosino e Marsala: tutti i divieti di Ferragosto

Per i giorni imminenti di Ferragosto, diversi divieti nei litorali di Marsala e Petrosino. Al fine di garantire la sicurezza, l’incolumità pubblica, il decoro urbano e la quiete dei residenti e dei visitatori, ordinanza sindacale n. 16 dell’11/08/2025 che ribadisce il contenuto dell’ordinanza n. 12 del 23/06/2025 che introducono specifiche disposizioni e divieti su tutto il territorio comunale petrosileno. Su tutte le spiagge e il litorale del Comune di Petrosino, dalle ore 7.00 del 14 agosto, è severamente vietato: accendere fuochi, falò, braci e barbecue di qualsiasi tipo, trasportare e detenere legna, carbone, carbonella e altri materiali idonei all’accensione di fuochi, introdurre e utilizzare bottiglie di vetro e contenitori pericolosi, installare tende, gazebo, attendamenti e bivacchi, abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sull’arenile e nelle aree circostanti. Inoltre, dalle ore 8 di oggi fino alle ore 20 del 17 agosto 2025 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato destro della stradina (senza denominazione) che da Via Torrazza conduce al Lido Playa del Sol.

Per tutti i pubblici esercizi è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non, in bottiglie di vetro e lattine dalle ore 21. Solo bicchieri o contenitori di plastica. Nella notte tra il 14 ed il 15 agosto, dalle ore 2 alle ore 7, è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, anche da asporto. Nella stessa fascia oraria, sono vietate le emissioni sonore (musica dal vivo o riprodotta, sia all’interno che all’esterno). È vietato abbandonare rifiuti su suolo pubblico in ogni momento. I gestori devono mantenere pulita l’area di pertinenza e quella circostante. Gli agenti della Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni. Le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative da 150 euro per i divieti in spiaggia fino a importi più elevati per alcol e rumore.

Firmata oggi dal sindaco Massimo Grillo l’ordinanza predisposta dal Comando della Polizia municipale di Marsala con la quale – dal prossimo 14 agosto e fino alla mezzanotte del 15 – si disciplina la permanenza sia nelle spiagge libere che nei lidi balneari.

Fermi restando i divieti già in vigore, il provvedimento (n.59/2025) stabilisce:

1) Il divieto di trasporto veicolare, manuale o con qualsiasi altro mezzo, di legna nonché di ogni altro dispositivo o materiale che sia funzionale o comunque destinato all’accensione di fuochi.

2) Il divieto di accensione di fuochi, la collocazione e l’utilizzo di dispositivi e materiali destinato all’accensione di fuochi, su tutte le spiagge, strutture balneari e litorali marini del territorio comunale.

3) Il divieto di campeggio, il pernottamento con l’installazione di tende, cabine, ecc. sempre sulle spiagge e anche eventuali giochi che arrechino molestie alle persone.

3) Il prolungamento fino alle ore 04:00 del 15 agosto dell’attività di intrattenimento e diffusione musicale – con graduale riduzione del volume della musica sin dalle ore 01:00 – svolta dagli stabilimenti balneari che rientrino nella categoria C) ovvero che possono effettuare intrattenimento e svago.

Resta consentita l’attività legittimamente svolta dai gestori di pubblici esercizi in possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative, la quale dovrà però avvenire nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla Legge e dalle vigenti Ordinanze Sindacali, nonché delle norme riguardanti la salvaguardia e la tutela delle aree protette.