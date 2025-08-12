Doualla rinuncia ai Mondiali d’atletica di Tokyo

ROMA (ITALPRESS) – “Il tecnico Walter Monti, allenatore della sprinter Kelly Doualla (vincitrice di due medaglie d’oro ai Campionati Europei Under 20 della scorsa settimana) ha comunicato oggi ai vertici della Fidal la volontà di rinunciare a una possibile inclusione dell’atleta nella squadra azzurra che prenderà parte ai Campionati del mondo di Tokyo. Monti ha espresso l’intendimento dell’atleta, della famiglia Doualla e suo personale, al presidente federale Stefano Mei”. Così la stessa Fidal, in un’apposita nota.

Per la Doualla (16 anni ancora da compiere) l’estate 2025 è stata quella del debutto internazionale: prima, a luglio, la doppietta (oro nei 100 metri e nella staffetta) allo European Youth Olympic Festival di Skopje, evento continentale dedicato agli under 18; poi, la scorsa settimana, la fragorosa conferma tra le Juniores (al limite di 20 anni), con l’oro centrato sia nella prova individuale che nella staffetta 4×100, corsa con Alice Pagliarini, Elisa Valensin e Margherita Castellani.

Per Kelly Doualla, a Skopje, anche il crono di 11.21, miglior prestazione europea Under 18, record nazionale Allieve e Juniores e terza prestazione italiana di tutti i tempi, preceduta solo, nella lista nazionale, da Zaynab Dosso e Manuela Levorato. Performance che avevano portato all’ipotesi di un inserimento della giovanissima lombarda nel gruppo della staffetta veloce che affronterà i Mondiali di Tokyo, in programma dal 13 al 21 settembre. Ipotesi, quest’ultima, quindi, non percorribile.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).