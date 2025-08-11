Storie di abbandono di cani a Marsala salvati dai turisti: ora Ciccio e Yaco cercano casa

Ancora storie di abbandono di cani a Marsala. Dopo i cuccioli che sono stati salvati da una coppia di turisti, un’altra turista a Marsala – che forse hanno maggiore sensibilità sul tema – ha segnalato un cane, di nome Ciccio, alle autorità. Si tratta giovane meticcio tricolore in condizioni critiche di salute, ritrovato vagante nei pressi della casa vacanze dove alloggiava. Non potendolo adottare, ha voluto sostenere Ciccio in altro modo e hanno donato cibo e integratori importanti per la sua ripresa. Ma adesso il cane si trova nel canile Municipale. “Quando segnaliamo e facciamo entrare un cane in canile non dimentichiamoci di lui, aiutiamolo a trovare adozione, informiamoci per sostenerlo con donazioni specifiche” dicono i volontari della locale sezione OIPA – Protezione Animali.

Ciccio probabilmente è affetto da lehismania ma si attendono gli esami per confermare la diagnosi. Nel box è in compagnia di Yaco, un breton maschio giovane, sicuramente smarrito o abbandonato. Yaco sarà riammesso sul territorio così come prevede la legge per i randagi ma qui arriva l’appello dell’OIPA: “Vogliamo provare a trovare adozione perché è un cane bravissimo, socievole, amorevole e in salute. Vogliamo ringraziare di cuore Francesca per non aver abbandonato Ciccio al suo destino di reclusione in canile e ci auguriamo che sia lui che Yaco possano trovare famiglie degne della loro bontà e dolcezza”. Per informazioni scrivere a: marsala@oipa.org