Alcamo: risate e musica con Nino Frassica & Los Plaggers Band in Piazza Ciullo

Domani sera una serata d’eccezione per il cartellone di Alcamo Estate 2025, con l’esibizione di Nino Frassica & Los Plaggers Band, in Piazza Ciullo dalle 22; lo spettacolo è organizzato dal Comune in collaborazione con la Gianfaby Production e Marcello Cannizzo Agency. Lo show sarà un coinvolgente viaggio musicale di concerto/cabaret, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

Nino Frassica è accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti, cui nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Verranno presentati brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca” ecc… Protagonista sarà anche il pubblico che, travolto dal ritmo dello show, mentre si divertirà con le invenzioni musicali di Frassica, potrà partecipare allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti, etc…, fino a crearsi un’atmosfera di complicità, grazie all’inesauribile verve comica dell’artista siciliano.