Marsala: erba alta nelle aiuole e sui marciapiedi…

A Marsala, ma ormai è cosa nota, bisogna stare più attenti al decoro cittadino. Anche nei dettagli che spesso dettagli non sono. La zona che dal Monumento ai Mille – area per ora transennata per i lavori di rifacimento della Piazza – giunge fino alla zona del Porto, necessita di più cura per il verde pubblico, soprattutto nella Piazza Piemonte Lombardo, nel parcheggio comunale dove insiste una giostra frequentata da bambini e famiglie e nelle vie di collegamento tra il Porto e il centro urbano. Ai bordi dei marciapiedi l’erba cresce alta e si fa fatica a camminare, così come nelle aiuole, piene di erbacce che crescono indisturbate. Bisognerebbe avere personale adeguato, ma oggi le Amministrazioni hanno sempre meno figure tecniche specifiche.