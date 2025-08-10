Cinema Sotto le Stelle di Alcamo, tutte le prossime proiezioni

Prosegue ad Alcamo la rassegna “Cinema Sotto le Stelle”, un appuntamento atteso dell’estate, inserito all’interno del palinsesto estivo 2025 promosso dal Comune di Alcamo allo Starplace Multisala. In programma ancora tre proiezioni imperdibili, tutte al costo simbolico di soli 2 euro: il 10, 26 e 29 agosto. Un’occasione speciale per vivere la magia del cinema all’aperto, con film per tutte le età in un’atmosfera suggestiva sotto il cielo stellato della città. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune, vuole offrire momenti di svago accessibili a tutti, valorizzando al contempo spazi pubblici e la partecipazione collettiva. Un’estate di cultura, intrattenimento e condivisione, che continua a coinvolgere cittadini e visitatori.