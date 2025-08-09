Continuano gli eventi musicali in Provincia di Trapani. Il Sibiliana Jazz Festival torna a far vibrare l’estate di Petrosino con una serata all’insegna della grande musica. Stasera, 9 agosto, a partire dalle ore 21, il quartetto “The Lost Way” incanterà il pubblico con un concerto ricco di suggestioni, contaminazioni e virtuosismo. Un progetto che intreccia storie sonore, identità mediterranee e jazz contemporaneo, portato sul palco da musicisti d’eccezione: Salvatore Bonafede, Giuseppe Pipitone, Giuseppe Nuccio e Nicola Giammarinaro. Un evento che unisce cultura, qualità e territorio, promosso dal Comune di Petrosino con il sostegno dell’Associazione Omnia Certe, all’interno della rassegna estiva “Di Mare, Di Vino”.

Trapani, arte e jazz per un’esperienza multisensoriale

Un dialogo inedito tra musica jazz e pittura dal vivo animerà la serata del 10 agosto, alle ore 21 la nel suggestivo Chiostro San Domenico, a Trapani con la performance “Ascoltare è/e vedere, vedere è/e ascoltare”. L’appuntamento, inserito nel cartellone della 77ª Stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, propone un format che unisce differenti linguaggi in un’unica espressione artistica. Sul palco si alterneranno tre artisti: Dante Fasullo, pianista e vocalist trapanese formatosi al Saint Louis College of Music di Roma, dove si è affermato nelle più rinomate venue della capitale; Edoardo Donato, sassofonista mazarese finalista del Premio Massimo Urbani e vincitore del Premio Tonino Di Pasquale, talento riconosciuto dal trombettista Fabrizio Bosso; Massimiliano Errera, pittore ericino di caratura internazionale e allievo della prestigiosa scuola bolognese.

La particolarità dell’evento risiede nella creazione simultanea di opere pittoriche durante l’esecuzione musicale. Massimiliano Errera realizzerà tele che nasceranno dall’ispirazione del momento, traducendo in colori e forme le melodie jazz proposte dal duo musicale. La performance si configura anche come un’esperienza inclusiva, offrendo a persone non udenti e ipoudenti la possibilità di ‘vedere la musica’ attraverso la traduzione visiva delle melodie jazz in opere pittoriche dal vivo, rendendo l’arte musicale accessibile attraverso un canale sensoriale alternativo. Il repertorio spazierà dai classici di Duke Ellington alle composizioni originali di Fasullo. L’iniziativa conferma la vocazione sperimentale dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, sempre attento alle contaminazioni tra diverse forme d’arte e alla valorizzazione dei talenti del territorio siciliano. I biglietti sono acquistabili online sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino sito all’interno di Villa Margherita o direttamente sul posto il giorno dell’evento, fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità posti. Per informazioni: 0923 29290.

Ad Alcamo il Summertime Blues Festival 2025 – XXVI edizione

Dopo 5 anni dall’ultima edizione, ritorna, nell’ambito del cartellone di Alcamo Estate 2025, il Summertime Blues Festival dal 10 all’11 agosto nella sede storica di Piazza Ciullo, ad Alcamo; la XXVI edizione vede un cartellone intrigante e pieno di blues made in Sicily, ma non solo! La manifestazione apre i battenti domenica 10 agosto con “LA CAÑA” band che coniuga blues e jazz in un progetto musicale che fonde le radici della tradizione con la libertà dell’esplorazione musicale. A seguire Jane Jeresa, considerata una delle migliori voci emergenti sulla scena internazionale della musica gospel, soul e blues. La sua emozionante voce e la sua fisicità, energica ma sensuale per una comunicazione semplice e che evoca i grandi artisti ai quali si ispira: Aretha Franklin, Etta James, Koko Taylor, Anita Baker, Fela Kuti e Sunny Ade. Jane sarà supportata dalla Morblues, band capitanata dal chitarrista e cantante Roberto Morbioli, uno dei bluesman italiani più famosi che ha condiviso il palco con artisti del calibro di John Mayall e Robben Ford e ha avuto l’opportunità di suonare al leggendario “BB King’s Blues Club” di Memphis.

Il programma della seconda serata inizia con la Freedom Gaza Blues Band. A seguire, la Wiggers Blues, band dal sound potente e coinvolgente che unisce elementi sia del blues classico che di quello più contemporaneo fondendo tradizione e modernità! Clou della seconda serata e degna conclusione del festival, sarà Max Garrubba. Leader storico dei Blue in Blues, si è esibito in centinaia di manifestazioni accanto a prestigiosi nomi del panorama blues internazionale tra cui: The Blues Brothers, B.B. King, Popa Chubby, Nick Becattini, Ana Popovic, Chicken Shack e tantissimi altri. Lo show “Acoustic Blues Experience” vede Max da solo, coadiuvato in alcuni brani dal fedele pianista Francesco Balletti, interpretare parte del suo repertorio e grandi classici del blues in versione acustica. A seguire, jam session finale con i migliori musicisti dell’area con improvvisazioni sui grandi classici della musica nera. Venerdì 8 e sabato 9 agosto ci saranno due previews che avranno luogo presso l’Hosteria Desco 2.0 (Piazzetta Vespri, 1 – Alcamo) con le bands Los Maneiros (8/08) e Nicolò Vitale Blues Trio (9/08) con inizio alle ore 21. La direzione artistica del festival è di Francesco Campo mentre l’organizzazione è curata dall’ Associazione Alcamese Musica Jazz The Brass Group. Ingresso Gratuito Orario di inizio: 20.30.