La Regione dice sì alla messa in sicurezza del Lungomare Boeo: come cambierà

Si torna a parlare dei lavori nel litorale di Capo Boeo. Il decreto regionale di finanziamento dell’opera – pari a 2 milioni e.960 mila euro – ha l’obiettivo prioritario di completare il consolidamento di quel tratto di litorale che, iniziato dalla curva del Boeo, zona “due rocche” e concluso di fronte al Museo Archeologico proseguirà fino all’incrocio con Viale Isonzo (rifornimento carburante). Inoltre l’area sarà arricchita dagli arredi artistici e dalle installazioni contenuti nel Masterplan vincitore del Concorso di Idee indetto dall’Amministrazione comunale. Il progetto proposto dall’architetta Giuseppina Bellapadrona – cui la Commissione giudicatrice ha assegnato il premio di 10 mila euro – è stato quello che più di tutti ha risposto ai criteri qualitativi di valutazione, valorizzando il contesto urbano in cui sarà calato. Sono stati 43 i professionisti che hanno partecipato al concorso. “Con la loro creatività hanno messo in risalto i valori di accoglienza e l’importanza del dialogo, simboleggiati da installazioni e arredi artistici che sono certo contribuiranno a far vivere il Lungomare Boeo come luogo di incontro. Si riafferma il ruolo di Marsala crocevia del Mediterraneo” afferma il sindaco Massimo Grillo.

Questi gli altri assegnatari di premi del Concorso di Idee: 2° classificato, premio 5.000 euro, Raggruppamento di professionisti: arch. Lorenzo Maggio, arch. Margherita Di Micco, arch. Giuseppe Diana, arch. Raffaele Semonella, arch. Giuseppe Parisi, arch. Costantino Diana; 3° classificato, premio 2.000 euro, Raggruppamento di professionisti: CMP Progetti, Studio Tecnico Associato, arch. Roberto Ferlito, arch. Alessandra Faticanti. Inoltre, Premi junior under 35 (1.000 euro ciascuno) a due Raggruppamenti di professionisti: architetti Emiliano Barbani e Giovanni Morelli; architetti Pier Tommaso Zechini, Francesca Di Benedictis e Roberta Carletti. In occasione dell’avvio dei lavori di riqualificazione di Capo Boeo, il sindaco Grillo e l’ingegnere Pier Benedetto Mezzapelle, dirigente del settore Pianificazione urbanistica, presenteranno le idee progettuali e premieranno i suddetti vincitori del Concorso.